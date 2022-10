Umso stärker die Aktienkurse jetzt steigen, desto größer werden die Schmerzen jener, die aus Skepsis nicht eingestiegen sind. Aber desto größer wird auch die Zahl jener, die trotz dieser Skepsis dann doch einsteigen. Damit entsteht dann ein Aufwärtstrend in einem fundamentalen Umfeld, dass im Grunde genommen keine wirklichen Argumente für den Aktienkauf liefert.

„Fear of missing out (FOMO)“ – die Angst, etwas zu verpassen, drängt die Anleger in den Markt. Diese Kletterpartie kann solange andauern, bis die Skepsis in Euphorie umschlägt. Das Aktien-Argument „There is no alternative (TINA)" gilt weiterhin. TINA und FOMO sind damit gerade die beiden Motoren, die auch den Deutschen Aktienindex antreiben.