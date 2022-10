An der Universität für Bodenkultur Wien gibt es eine Vielzahl von Instituten und Arbeitsgruppen, die mittlerweile alle Aspekte der Energiewende abdecken und die Energieforschung vorantreiben. Der BOKU-Energiecluster ist eine BOKU-weite Plattform, die zur internen Vernetzung und zur nationalen und internationalen Sichtbarmachung der BOKU-Energieforschung beiträgt. Durch Veranstaltungen und Weiterbildungen soll in der Forschung generiertes Wissen schneller in Praxis und Gesellschaft ankommen. Wenn Sie Fragen zur Energieforschung haben, leiten wir Sie als zentrale Anlaufstelle gerne an die jeweiligen BOKU-Arbeitsgruppen weiter. Weitere Informationen: [www.boku.ac.at/boku-energiecluster] (http://www.boku.ac.at/boku-energiecluster)

Wien (APA-ots) - In vielen Bereichen der Landwirtschaft besteht eine hohe Abhängigkeit von fossilen Energieträgern. Im Kontext mit dem Klimawandel spielt die Landwirtschaft eine große Rolle: Einerseits produziert sie große Mengen an Biomasse, die CO2speichert und damit ein erhebliches Potenzial zur Reduktion von Treibhausgasen hat. Andererseits ist sie nicht nur für rund 70 % aller Methan- und Lachgasemissionen in Österreich verantwortlich, sondern auch für einen erheblichen Energieverbrauch. Österreich strebt eine starke Reduktion von Treibhausgasen sowie für 2040 Klimaneutralität an. Daher gilt es auch für die Landwirtschaft, den Einsatz von fossilen Energieträgern zu reduzieren und die die Wende in Richtung einer CO2-neutralen Gesellschaft schnellstmöglich zu schaffen.

Einladung zu einer Veranstaltung des BOKU-Energieclusters am 18. 10. 2022, 18 Uhr, an der Universität für Bodenkultur Wien und im Livestream.

