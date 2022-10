FRANKFURT (dpa-AFX) - Den Pilotenstreik der Lufthansa -Tochter Eurowings hält eine Mehrheit der Deutschen nicht für gerechtfertigt. Das ist das Ergebnis einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov. Demnach haben 50 Prozent der Befragten kein Verständnis für den dreitägigen Ausstand, der noch bis Mittwoch dauert. 36 Prozent haben Verständnis, 14 Prozent machten keine Angabe, wie YouGov am Dienstag mitteilte. Das Institut hatte am Montag 2324 Personen in Deutschland ab 18 Jahren befragt. Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit will mit dem Arbeitskampf mehr freie Tage und eine geringe maximale Wochenarbeitszeit durchsetzen./brd/DP/mis

Die Deutsche Lufthansa Aktie handelt aktuell mit einem Plus von +2,26 % und einem Kurs von 6,739EUR an der Börse Tradegate.