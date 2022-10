Der TARGOBANK Geschäftskundenbereich will weiter wachsen. Um die Betreuung ihrer Geschäftskund*innen zu stärken, hat die Bank mit so genannten Fokusfilialen im Juli ein Pilotprojekt gestartet: In den Ballungsgebieten Hamburg, Hannover, Braunschweig, Leipzig und Dresden konzentrieren sich zwölf Expertinnen und Experten ganz auf Kleinunternehmer*innen, Selbstständige, Gründer*innen und freiberuflich Tätige. Die Berater*innen sind auch außerhalb der regulären Filialöffnungszeiten erreichbar und fahren auf Wunsch für ein Beratungsgespräch auch zu ihren Kund*innen.

- In fünf Fokusfilialen in Hamburg, Hannover, Braunschweig, Leipzig und Dresden konzentrieren sich spezialisierte Berater*innen exklusiv auf Geschäftskund*innen - Geschäftskund*innen erhalten Finanzmanagement- und Buchhaltungssoftware zu vergünstigten Sonderkonditionen - TARGOBANK erhält Siegel "Bester KMU-Kredit" von Euro am Sonntag

Der TARGOBANK Geschäftskundenbereich blickt auf ein erfolgreiches erstes Halbjahr 2022 zurück. "Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum haben wir dieses Jahr 32 Prozent mehr Business-Konten eröffnet", resümiert Maren Mölleken-Telinde, Bereichsleiterin Geschäftskunden. "Diesen positiven Trend möchten wir mit den Fokusfilialen, als nächste Entwicklungsstufe, noch weiter ausbauen." Das Pilotprojekt zeigt bereits positive Ergebnisse: Die Anzahl der neu abgeschlossenen Business-Kredite und Business-Konten ist dort deutlich stärker gestiegen als an anderen vergleichbaren Standorten, an denen alle Mitarbeitenden sowohl Geschäfts- als auch Privatkund*innen beraten. "Unsere Expertise wird in den Fokusfilialen gebündelt und schafft so einen klaren Mehrwert für unsere Geschäftskundinnen und -kunden," berichtet Nicolas Reikat, Filialleiter in der Hamburg Innenstadt. "Viele unserer Kundinnen und -kunden schätzen bei der TARGOBANK nicht nur die guten Produkte, sondern auch die kurzen Entscheidungswege und die Beratung auf Augenhöhe - egal ob persönlich, digital oder telefonisch."



TARGOBANK überzeugt im Test



Bei welchen Banken kleine und mittlere Unternehmen (KMU) günstig, unkompliziert und flexibel Geld leihen können, haben Euro am Sonntag und das Deutsche Kundeninstitut (DKI) kürzlich in einem Test ermittelt. Insgesamt am besten abgeschnitten hat dabei der Business-Kredit der TARGOBANK, da das Institut es in allen vier Unterkategorien (Angebot, Konditionen, Preis-Leistungs-Verhältnis und Kundenservice) weit nach oben schaffte.