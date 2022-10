TOKIO, 18. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- Ubitus K.K. (im Folgenden „Ubitus ), ein weltweit führender Anbieter von Cloud-Gaming-Lösungen, half Asobo Studio und Focus Entertainment bei der Veröffentlichung von A Plague Tale: Innocence - Cloud Version auf Nintendo Switch im Jahr 2021. Und jetzt unterstützt Ubitus auch die Fortsetzung – A Plague Tale: Requiem - Cloud Version für Nintendo Switch. Die Switch-Spieler in Nordamerika, Japan, Korea und ausgewählten Ländern in Europa werden die spannende Fortsetzung gleichzeitig mit anderen Plattformen am 18. Oktober erleben können.

Tauchen Sie ein in die Fortsetzung des preisgekrönten Titels „A Plague Tale: Innocence"

Der Vorgänger, A Plague Tale: Innocence, wurde von der Kritik gelobt für sein fesselndes Abenteuer von Amicia und ihrem kleinen Bruder Hugo, die sich im mittelalterlichen Frankreich dunklen Mächten stellen. Nach der gleichen Erfolgsformel verspricht A Plague Tale: Requiem die Fortsetzung der Geschichte der Geschwister mit einer neuen, zu Herzen gehenden Reise mit umfangreich verbesserten Grafiken und noch mehr Gameplay-Optionen. Die Cloud-Gaming-Lösung von Ubitus ermöglicht es, den Spielern von Nintendo Switch diese Spannung ab dem ersten Tag zu liefern, wenn das Spiel auf den Markt kommt. Kein Warten auf lange Downloads, einfach anklicken und spielen.