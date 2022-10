TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die asiatischen Börsen haben sich am Dienstag der Erholung an den internationalen Finanzmärkten angeschlossen. Dabei konnten die chinesischen Festlandbörsen nicht ganz mithalten, während es an den übrigen Märkten teilweise deutlich nach oben ging.

"An den asiatischen Aktienmärkten setzte sich die freundliche Stimmung heute fort und auch die Aktien-Futures in Europa und den USA deuten auf eine Fortsetzung der Kurserholung hin", merkte die Bayern LB zur Entwicklung in Fernost an.