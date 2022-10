Bären aufgepasst: Short-Squeeze-Gefahr zum Verfallstag!

in den vergangenen zwei Woche probten die Bullen den Aufstand. Zweimal kam es zu dynamischen Kurssprüngen, doch jedes Mal gelang es den Bären zurückzuschlagen – wenn auch mit freundlicher Unterstützung „negativer“ (aus Sicht der Bullen) Konjunkturdaten. Es blieb somit bei zwei kurzfristigen Short-Squeezes. Und bis zum kleinen Verfallstag am Freitag dieser Woche könnte es zur nächsten, womöglich entscheidenden Short Squeeze kommen.

Ask 6,74

Ask 6,74

Ask 10,11

Ask 10,11

Quelle: Stockstreet-Verfallstagsdiagramm mit Daten der EUREX

Der DAX hat sich beim aktuellen Stand von 12.655 Punkten schon wieder ein gutes Stück aus dem bearishen Bereich herausgearbeitet, in dem er noch in der Vorwoche beim Tief von 12.000 Punkten stand. Er hat sich damit schon ordentlich von den beiden größten Call- (blau) bzw. Put-Positionen (rot) abgesetzt, die bei 12.500 Punkten liegen.

Doch das war es eigentlich auch schon mit auffälligen Verfallstagspositionierungen in dem Kursbereich, dem man dem DAX in der verbleibenden Zeit bis zum Verfallstermin zugestehen möchte. Wir müssen daher ein wenig „Mikro-Analyse“ betreiben.

Immerhin haben wir noch den theoretischen Abrechnungspreis nach der MaxPain-Kurve (unterer Diagrammteil) in Reichweite, der in deren Minimum bei 12.650 Punkten liegt. Und wenn man in das Verfallstagsdiagramm etwas hineinzoomt, dann findet man als mögliche Zielwerte auch noch die 12.800er und natürlich die runde 13.000er Marke.

Warum der Verfallstag diesmal wenig Einfluss auf den DAX hat

Beide dürften allerdings wenig eigene Zugkraft entwickeln. Dafür sind die Positionen dort zu klein. Ich erinnere daher hier nochmals daran, dass selbst im Umfeld des Verfallstags die entsprechenden Positionen nicht allein maßgeblich für die Bewegungen des DAX sind. Neben dem üblichen Gerangel von Bullen und Bären wirken auch kurzfristige andere Terminmarktpositionen (z.B. von Futures und CFDs) sowie natürlich die globalen Marktkräfte, insbesondere von den US-Märkten.