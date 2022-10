Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 18.10.2022

Kursziel: 3,70 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: 12.04.2021: Hochstufung von Hinzufügen auf Kaufen Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu clearvise AG (ISIN: DE000A1EWXA4) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 3,70.

Zusammenfassung:

clearvise hat ihre Guidance für 2022 erneut erhöht. Das Unternehmen erwartet nunmehr einen Umsatz von EUR55 - EUR59 Mio. (bisher: EUR50 - EUR54 Mio.) und ein bereinigtes EBITDA von EUR41 - EUR45 Mio. (bisher: EUR37 - EUR41 Mio.). Aufgrund der konservativen Guidancepolitik von clearvise hatten wir die Erhöhung bereits in unseren bisherigen Schätzungen antizipiert (Umsatzschätzung für 2022 bisher: EUR59 Mio.). Angesichts der weiterhin hohen Marktwerte für Wind- und Solarstrom in Deutschland erhöhen wir unsere Schätzungen erneut. Der von der EU beschlossene Höchstpreis für Strom von EUR180 / MWh greift ab Dezember. Auch dieser Wert liegt deutlich über der durchschnittlichen Einspeisevergütung der deutschen Grünstromanlagen von clearvise. Ein aktualisiertes DCF-Modell, das neben den erhöhten Schätzungen auch die höhere Verzinsung risikoloser Anlagen berücksichtigt, ergibt weiterhin ein Kursziel von EUR3,70. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung.





First Berlin Equity Research has published a research update on clearvise AG (ISIN: DE000A1EWXA4). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his BUY rating and maintained his EUR 3.70 price target.



Abstract:

clearvise has again raised guidance for 2022. The company now expects revenues of EUR55m - EUR59m (previously: EUR50m - EUR54m) and adjusted EBITDA of EUR41m - EUR45m (previously: EUR37m - EUR41m). Due to clearvise's conservative guidance policy, we had already anticipated the increase in our previous forecasts (previous revenue estimate for 2022: EUR59m). As market values for wind and solar power in Germany remain high, we have again raised our forecasts. The maximum price for electricity of EUR180 / MWh set by the EU will take effect from December. This value is also significantly higher than the average feed-in tariff of clearvise's German green power plants. In addition to the raised forecasts, an updated DCF model also takes into account the higher yield of riskless assets and still yields a EUR3.70 price target. We confirm our Buy recommendation.



Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/25621.pdf



Kontakt für Rückfragen

First Berlin Equity Research GmbH

Herr Gaurav Tiwari

Tel.: +49 (0)30 809 39 686

web: www.firstberlin.com

E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com



übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°



Die clearvise Aktie handelt aktuell mit einem Plus von +0,72 % und einem Kurs von 2,78EUR an der Börse Tradegate.