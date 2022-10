XPhyto erzielt hervorragende in-vitro/ex-vivo-Ergebnisse mit Rotigotin zur Behandlung von Parkinson-Erkrankungen

Vancouver, Kanada und Uttenweiler, Deutschland, 18. Oktober 2022) - XPhyto Therapeutics Corp. (CSE:XPHY / OTC:XPHYF / FSE:4XT) (“XPhyto” oder das “Unternehmen”) freut sich, die Ergebnisse der Studie mit dem transdermalen Rotigotin-Pflaster ("TDS") an menschlicher Haut und die Auflösungsdaten bekannt zu geben. Das Rotigotin-Pflaster des Unternehmens basiert auf der TDS-Plattformtechnologie, die von der hundertprozentigen deutschen Tochtergesellschaft Vektor Pharma TF GmbH ("Vektor") entwickelt wurde.

Entsprechend der Produktaktualisierung des Unternehmens vom 11. Oktober 2022 freut sich XPhyto über die hervorragenden Ergebnisse seiner jüngsten Studie zur Absorption von Rotigotin TDS über menschliche Leichenhaut. In der Studie wurde die Absorption des Wirkstoffs zwischen der optimierten neuen Rezeptur von XPhyto und dem Markenprodukt in drei separaten Proben über einen Zeitraum von 24 Stunden in Übereinstimmung mit der EMA-Richtlinie zur Qualität von transdermalen Pflastern verglichen.

Die Ergebnisse der Studie zeigen außergewöhnlich ähnliche Auflösungs- und Absorptionsprofile zwischen XPhytos Arzneimittelformulierung und dem Markenprodukt ("NB"):

Abbildung 1. XPhyto-Ergebnisse, die Auflösungsdaten in Übereinstimmung mit den USP-Akzeptanzkriterien für seine Rotigotin-TDS-Formulierung (ROV045) im Vergleich zum Markenprodukt (NB) zeigen.

Abbildung 2. Die Ergebnisse von XPhyto zeigen die durchschnittliche Gesamtabsorption des Wirkstoffs über 24 Stunden für seine Rotigotin-TDS-Formulierung (ROV045) im Vergleich zum Markenprodukt (NB).

"Als unser Hauptprodukt sind wir mit diesen Ergebnissen äußerst zufrieden. Sie haben unsere Erwartungen übertroffen", sagte Hugh Rogers, XPhyto CEO & Director. "Wir sind zuversichtlich, dass unser Rotigotin-Pflaster vollständig optimiert und bereit für weitere klinische Untersuchungen am Menschen ist. Dies ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zur Produktvermarktung".

Rotigotin ist ein nicht-ergoliner Dopamin-Agonist, der in Europa und den Vereinigten Staaten zur Behandlung der Parkinson-Krankheit und des Restless-Legs-Syndroms (RLS) zugelassen ist. Der pharmazeutische Wirkstoff wird bei oraler Verabreichung nicht gut absorbiert und ist als einmal täglich anzuwendendes TDS-Pflaster formuliert, um die Bioverfügbarkeit zu erhöhen und eine langsame und gleichmäßige Zufuhr des Medikaments über einen Zeitraum von 24 Stunden zu gewährleisten. Der therapeutische Markt für die Parkinson-Krankheit umfasst weltweit über 10 Millionen Menschen, Tendenz steigend. Das meistverkaufte Markenprodukt, das 2007 vom Originalhersteller auf den Markt gebracht wurde, hat im Jahr 2021 unabhängig davon mehr als 375 Millionen Dollar an Rotigotin-TDS-Pflastern umgesetzt. Nach Angaben von Wissen Market Research beläuft sich der weltweite Gesamtumsatz mit Rotigotin-Pflastern im Jahr 2021 auf rund 518 Millionen US-Dollar, und es wird erwartet, dass der Markt bis 2030 auf über 766 Millionen US-Dollar anwächst.