Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Die Börse in Frankfurt hat zum Handelsstart am Dienstag zunächst Kursgewinne verzeichnet. Gegen 09:30 Uhr wurde der DAX mit rund 12.785 Punkten berechnet.Das entspricht einem Plus von 1,1 Prozent im Vergleich zum Handelsschluss am Vortag. Unter anderem werden die Anleger am Vormittag nach Mannheim schauen. Dort werden um 11 Uhr die mittelfristigen Konjunkturerwartungen von Finanzanalysten und institutionellen Investoren für den Monat Oktober vom Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) veröffentlicht.Der ZEW-Index gilt als zweitwichtigstes deutsches Konjunkturbarometer. An der Spitze der Kursliste standen am Morgen die Aktien von Puma, Infineon und Sartorius. Leichte Abschläge gab es nur bei den Papieren von Vonovia.Der Nikkei-Index hatte zuletzt deutlich zugelegt und mit einem Stand von 27.156 Punkten geschlossen (+1,4 Prozent). Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Dienstagmorgen etwas schwächer. Ein Euro kostete 0,9835 US-Dollar (-0,07 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 1,0168 Euro zu haben.Der Ölpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 92,07 US-Dollar. Das waren 45 Cent oder 0,5 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags. Der Gaspreis sank auch zum Handelsstart am Dienstag weiter.Eine Megawattstunde (MWh) zur Lieferung im November kostet in Europa derzeit 121 Euro und damit rund fünf Prozent weniger als am vorherigen Handelstag. Das impliziert einen Verbraucherpreis von mindestens rund 17 bis 19 Cent pro Kilowattstunde (kWh) inklusive Nebenkosten und Steuern, sollte das Preisniveau dauerhaft so bleiben.

Der DAX handelt aktuell mit einem Plus von +0,15 % und einem Kurs von 12.799PKT an der Börse TTMzero.