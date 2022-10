IT-Dienstleister Nagarro erhöht erneut Jahresprognosen

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Vorstand des IT-Dienstleisters Nagarro blickt zuversichtlicher auf das laufende Jahr. Die Umsatzprognose wurde von 800 auf 830 Millionen Euro erhöht, wie das Unternehmen überraschend am Dienstag in München mitteilte. Davon sollen vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sowie bereinigt um Sondereffekte außerdem statt 14 nun 15 Prozent hängen bleiben. Das Ziel für die Brutto-Marge beließ der Vorstand hingegen bei den bislang erwarteten 27 Prozent. Die im SDax notierte Aktie zog zeitweise über 5 Prozent an und notierte kurz über 100 Euro.

Nagarro hatte bereits mehrmals dieses Jahr die Erwartungen nach oben schrauben können. Die Münchener profitieren trotz der gesamtwirtschaftlichen Unsicherheit von einer starken Nachfrage. Die neuen Erwartungen des Vorstands liegen nun etwas höher als die der Analysten./lew/mis