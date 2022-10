BARCLAYS stuft Airbus auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Airbus vor Zahlen für das dritte Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 155 Euro belassen. Das dritte Quartal dürfte angesichts von 140 Auslieferungen und eher hohen Forschungs- und Entwicklungskosten das schwächste des Jahres sein, schrieb Analyst Iain Simpson in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Um die Jahresziele bei den Auslieferungen zu erreichen, müsse der Flugzeugbauer im Schlussquartal 263 Maschinen an die Kunden übergeben. Das sei herausfordernd, doch dürfte das Management daran glauben./mis/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2022 / 10:00 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2022 / 12:30 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Airbus Aktie handelt aktuell mit einem Plus von +0,89 % und einem Kurs von 99,81EUR an der Börse Tradegate.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Iain Simpson

Analysiertes Unternehmen: Airbus

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 155

Kursziel alt: 155

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m