Hier setzt das vom AIT Austrian Institute of Technology geleitete europäische Forschungsprojekt "BatWoMan" (Langtitel: "Carbon Neutral European Battery Cell Production with Sustainable, Innovative Processes and 3D Electrode Design to Manufacture") an: Gemeinsam mit sechs Partnern aus Forschung und Industrie werden neue, innovative und vor allem nachhaltige Prozesse zur Batteriezellproduktion entwickelt, um die Europäische Union auf ihrem Weg zur CO2-Neutralität bei der Herstellung von Akkumulatoren zu unterstützen.

Zwtl.: Gebündelte AIT-Kompetenz in einem breit aufgestellten Konsortium



Vor kurzem lud das AIT zum Kick-Off-Event am AIT-Standort Wien-Giefingasse. Gemeinsam mit Vertreter:innen der Projektpartner [CIDETEC] (https://www.cidetec.es/en/home) (Spanien), [Karlsruher Institut für Technologie] (https://www.kit.edu/) (Deutschland), [Universität Duisburg-Essen] (https://www.uni-due.de/) (Deutschand), [Sovema] (https://www.sovemagroup.com/) (Italien), [Matthews International GmbH] (https://www.saueressig.com/) (Deutschland) und [RISE Research Institutes of Sweden] (https://www.ri.se/en) (Schweden) forschen AIT-Expert:innen vom Center for Low-Emission Transport (Competence Unit Battery Technologies) und vom Center for Digital Safety & Security (Competence Unit Cooperative Digital Technologies) in den kommenden drei Jahren an klimafreundlichen Technologien zur Produktion von Batteriezellen.



Zwtl.: Ambitionierte Ziele für mehr Nachhaltigkeit in der Batterieproduktion



Die Forschungsarbeit im Projekt "BatWoMan" fokusiert insbesondere auf folgende drei Bereiche:



* energie-effiziente Verarbeitung von 3D-strukturierten Elektroden, basierend auf hoch-viskosen Schlicken auf Wasserbasis, * innovative Elektrolytfüllprozesse und stark reduzierter Trockenraumbedarf,

* Kosten- und energieeffiziente Zellkonditionierung (Wetting, Formierung und Alterung).



Eine auf künstlicher Intelligenz basierende Plattform wird diese Fertigungsstrategien digital unterstützen. Um die Nachhaltigkeit der neu entwickelten Prozesse abzubilden, wird vom AIT ein Battery Data Space geschaffen, auf dem alle relevanten Zellbauprozesse dargestellt, Parameter wie Rohstoff- und Energieeinsatz gespeichert und nach dem Einsatz der hergestellten Batteriezelle, zum Beispiel von Recyclingunternehmen, ausgelesen werden können.