LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Roche nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 400 Franken belassen. Im Pharma-Geschäft sei es ein in vielen Punkten nachvollziehbar schwieriges Quartal gewesen, schrieb Analystin Emily Field in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Diagnostik-Geschäft habe zwar weiter Stärke gezeigt, anders als zuletzt habe dies aber nicht ausgereicht, um die Pharma-Einflüsse auszugleichen./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.10.2022 / 06:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.10.2022 / 06:36 / GMT

Die Roche Holding Aktie handelt aktuell mit einem Minus von -1,84 % und einem Kurs von 332,8EUR an der Börse Lang & Schwarz.