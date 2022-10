LexisNexis Risk Solutions wird in zwei neuen Chartis Research-Reports über KYC-Datenlösungen sowie Watchlist-Screening und -Monitoring als Kategorieführer anerkannt

ATLANTA, 18. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- LexisNexis Risk Solutions wurde von Chartis Research, dem führenden globalen Anbieter von Recherchen und Analysen im Bereich Risikotechnologie, in zwei neuen Reports über Know-Your-Customer (KYC/Anti-Money Laundering (AML)) Datenlösungen und Watchlist-Monitoring-Lösungen als Category Leader bewertet. In beiden Reports wird der Chartis RiskTech Quadrant verwendet, eine umfassende Methodik mit gründlicher unabhängiger Recherche und einem klaren Bewertungssystem, um zu erklären, welche Technologielösungen die Anforderungen einer Organisation am besten erfüllen.

Bei der Bewertung der KYC-Technologie von LexisNexis Risk Solutions berücksichtigte Chartis verschiedene Faktoren wie Sanktionen und Watchlist-Daten, negative Nachrichten, PEPs, digitale Identität, Beziehungen zwischen Unternehmen, Risiken bei handelsbezogener Finanzkriminalität und geografische Abdeckung. Die integrierten KYC-Tools von LexisNexis Risk Solutions bilden die Grundlage für eine effektive Strategie zum Management des Kunden-Lifecycle, die die aktuelle Risikolage im Bereich der Financial Crime Compliance widerspiegelt und das Kerngeschäft globaler Finanzinstitute unterstützt.

„LexisNexis Risk Solutions hat sein robustes Portfolio an Datenlösungen weiter ausgebaut, was sich in seiner Position als Category Leader im Chartis RiskTech Quadrant für KYC/AML-Datenlösungen widerspiegelt", so Phil Mackenzie, Research Principal bei Chartis. „Neben seiner einzigartigen Position im digitalen Bereich und im Einzelhandel weitet LexisNexis Risk Solutions seine Fähigkeiten auch in neue Bereiche aus, wie zum Beispiel des Schiffsverkehrs und Effizienzsteigerungen in Bezahlsystemen."

Als Category Leader für Watchlist-Monitoring-Lösungen hat Chartis LexisNexis Risk Solutions in Bereichen wie Marktpräsenz, geografische Abdeckung, Echtzeitfähigkeiten, Datenmethodik, Lösungsimplementierung, Reporting und Prüfverfahren bewertet. LexisNexis Risk Solutions bietet eine konfigurierbare, durchgängige Lösung für das Screening von Watchlists, die es Unternehmen ermöglicht, das erste Screening und das laufende Monitoring während der gesamten Kundenbeziehung zuverlässig durchzuführen.