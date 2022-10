Hoher Nachholbedarf Jede zweite freie Mietwohnung weist eine schlechte Energieeffizienz auf (FOTO)

Berlin (ots) - Eine aktuelle Auswertung von ImmoScout24 zeigt, welche

Energieeffizienzklassen und Energieträger in den aktuell auf der

Online-Plattform angebotenen Wohnimmobilien zur Miete (Bestand und Neubau)

vorherrschen.



- Deutschlandweit wird der energetische Zustand von rund 56 Prozent der

Immobilien im Angebot mit Energieeffizienzklasse D oder schlechter

gekennzeichnet.

- Schleswig-Holstein, Bremen und Nordrhein-Westfalen weisen den größten Anteil

an angebotenen Immobilien mit Energieeffizienzklassen D bis H auf.

- Bayern, Baden-Württemberg, Hamburg und Berlin haben das größte Angebot an

energieeffizienten Gebäuden in den Klassen A+ bis B.

- Rund 53 Prozent der angebotenen Immobilien werden mit Gas beheizt. Fernwärme

wird in jeder fünften und Heizöl in jeder zehnten Immobilie zur Miete genutzt.