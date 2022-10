MINTUS KÜNDIGT PARTNERSCHAFT MIT AMICORP ZUR STEIGERUNG DER GLOBALEN REICHWEITE AN

London (ots/PRNewswire) - Die innovative Investment-Plattform Mintus.com, die

anteilige Investitionen in Kunstwerke ermöglicht, hat ein Partnerschaftsabkommen

mit Amergeris, der Vermögensverwaltungsgesellschaft der Amicorp Group,

unterzeichnet, das den Kunden von Privatbanken, Family Offices und

Vermögensverwaltern Zugang zu anteiligem Eigentum an legendären Kunstwerken

bietet.



Mintus, die Investmentplattform für anteilige Kunstinvestitionen, gab heute ihre

erste große Partnerschaft im Bereich des Treuhandfondsmanagements und der

Vermögensverwaltung bekannt, da sie ihre globale Reichweite erweitern möchte.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Mintus ist das erste von der FCA zugelassene Unternehmen, das dieFraktionalisierung von Kunst im Vereinigten Königreich an den Start bringt undskaliert. Die Partnerschaft mit der Amergeris Wealth Management (Schweiz) AG,die zur Amicorp Group gehört, wird den Kontakt von Mintus zu Investoren in ganzEuropa, dem Nahen Osten und Asien erheblich ausweiten. Amergeris WealthManagement (Schweiz) AG, ein lizenzierter Anlageverwalter, hat dieAnlageprodukte für Mintus strukturiert.Mintus wurde im zweiten Quartal 2022 gegründet und hat eine intuitive,barrierefreie Investmentplattform geschaffen, die sich auf branchenführendeKunst- und Finanzkompetenz stützt. Sie bietet Investoren eine innovativeMöglichkeit, Anteile zu erwerben und in hochwertige, schwer zugänglichezeitgenössische Kunstwerke im Wert von mehreren Millionen Pfund zu investieren.Anteiliger Kunstbesitz wird durch von einem Anlageinstrument, das wiederumEigentümer eines Kunstwerks ist, ausgegebene Anteile ermöglicht. Dies bietetInvestoren eine verbesserte Portfoliodiversifizierung und risikoadjustierteRenditen sowie die einzigartige Gelegenheit, zu einem Bruchteil des Gesamtwertsin einige der berühmtesten Gemälde der Welt zu investieren.Mintus verfügt über eine Pipeline von 150 Millionen US-Dollar an qualitativhochwertigen Gemälden von Künstlern wie Andy Warhol, George Condo, Jean-MichelBasquiat, David Hockney, Pablo Picasso und René Magritte. Qualifizierte Anlegerkönnen Anteile an einem Fonds, dem die einzelnen Gemälde gehören, direkt beimintus.com erwerben. Beteiligungen an einem diversifizierten Portfolio, das ausallen Kunstwerken auf der Mintus-Plattform besteht, sind auch über Investitionenin die Mintus Art Strategy, einem aktiv verwalteten Zertifikat (AMC), dasVermögensverwaltern und Finanzinstituten über seinen ISIN-Code zur Verfügungsteht, möglich.Die Amergeris Wealth Management Group AG wurde 2011 gegründet und bietet ihrenKunden spezialisierte Investmentbanking- und Vermögensverwaltungsleistungen an,