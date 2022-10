ubiMaster: Millioneninvestment für Münchener Start-up ermöglicht Bildung für alle

- ubiMaster bietet Schülern und Auszubildenden unbegrenzten Zugang zu geprüften Nachhilfelehrern in Mathematik, Physik, Deutsch und Englisch als Flatrate. - Der amerikanische VC Owl Ventures steigt als Lead Investor ein, gemeinsam mit Auxxo und zwei Business Angels von encourageventures e.V. - Mit der Finanzierung in Höhe von 2,5 Millionen Euro will die Gründerin von ubiMaster, Jana Krotsch, das Team weiter ausbauen und die Nachhilfe-Plattform noch stärker an die Bedürfnisse der Kunden anpassen

- "ubiMaster ermöglicht allen Kindern - unabhängig von ihrer sozialen Herkunft - einen maßgeschneiderten Zugang zu außerschulischer Bildung. Ich bin überzeugt: das ist der Schlüssel zum langfristigen Erfolg einer Gesellschaft. Durch diese erste Finanzierungsrunde können wir unser Produkt noch weiter ausbauen und so noch mehr Schülern und Auszubildenden helfen, Eltern entlasten und Unternehmen ein attraktives Paket für ihre Mitarbeiter anbieten", sagt Jana Krotsch.

Der Münchener Nachhilfeanbieter ubiMaster hat eine erste Finanzierungsrunde abgeschlossen und kann damit noch mehr Schülern und Auszubildenden unbegrenzten Zugang zu außerschulischer Bildung ermöglichen, wann und so oft, wie sie es brauchen. Der amerikanische Venture Capitalist Owl steigt als Lead Investor bei ubiMaster ein, hinzu kommen Auxxo Investments und die zwei Business Angels Ina Schlie und Stephanie Bschorr. Insgesamt konnte ubiMaster in dieser Runde 2,5 Millionen Euro einsammeln.



"Seit unserer Gründung im Jahr 2019 hat ubiMaster einen enormen Fortschritt erzielt. Ich freue mich sehr, dass wir uns mit dieser Finanzierungssumme nun auf den weiteren Ausbau unseres Teams und die Weiterentwicklung der Plattform fokussieren können und so noch mehr Schülern und Auszubildenden helfen, Eltern entlasten und Unternehmen ein attraktives Paket für ihre Mitarbeiter anbieten können", sagt die ubiMaster-Gründerin Jana Krotsch. "Mich treibt an, Bildung für alle Kinder, unabhängig von ihrer sozialen Herkunft, gerecht und einfach zugänglich zu machen, etwa in Zusammenarbeit mit Arbeitgebern. Mit ubiMaster haben wir eine einzigartige Lösung entwickelt, die diese Vision Wirklichkeit werden lässt. Kinder sind die Säulen unserer Zukunft und verdienen es, die gleichen Möglichkeiten zum Lernen und zur Entwicklung ihrer individuellen Fähigkeiten zu erhalten - ich bin überzeugt: das ist Schlüssel zum langfristigen Erfolg unserer Gesellschaft."