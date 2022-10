Abermals wurde die Hoffnung auf eine baldige Zinswende durch höher als erwartet ausfallende Inflationszahlen in den USA enttäuscht. Sowohl der Consumer Prices Index als auch die Kerninflation (Core CPI) legten auf Monatssicht im September stärker als erwartet zu. Die jährliche Kerninflationsrate stieg sogar auf ein neues 40-Jahreshoch. Gemeinsam mit einem weiterhin sehr stabilen US-Arbeitsmarkt dürfte dies der US-Notenbank Fed genug Munition liefern, auf ihrer nächsten Sitzung Anfang November die Zinsen erneut um 75 Basispunkte anzuheben. Schwierig bleibt die Lage in China. Dort fielen die von Caixin veröffentlichten Einkaufsmanagerindices in den kontraktiven Bereich. Die immer wieder auftretenden Schließungen in einigen Städten im Zuge der Null-Covid-Politik belasteten die Wirtschaftstätigkeit. Ob der nun tagende Parteitag der Kommunistischen Partei Chinas neue Impulse für die künftige Wirtschaftspolitik liefern kann oder ob es einen großen Befreiungsschlag für den sehr fragilen Immobiliensektor geben wird, bleibt vorerst offen. Erste Indikationen deuten allerdings zumindest auf eine weitere Fortsetzung der Null-Covid-Politik hin.



In Erwartung weiterer kräftiger Zinserhöhungen blieb der Druck auf die US-Zinsmärkte hoch. In Europa kamen derweil Spekulationen auf, dass Deutschland gemeinsame europäische Schulden zur Bekämpfung der Energiekrise unterstützen könnte. Entsprechend negativ war auch hierzulande die Zinsentwicklung. Die abermals deutlich steigenden Zinsen in der Eurozone und den USA konnten dem Rententeil der Moventum-Portfolios allerdings nur wenig anhaben, da die Duration sehr kurz, teilweise sogar geldmarktnah ist. Da sich auch die Risikoaufschläge von Unternehmensanleihen stabil hielten, konnte auf der Rentenseite eine Outperformance generiert werden.