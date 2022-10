BARCLAYS stuft ROCHE HOLDINGS AG auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Roche nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 400 Franken belassen. Im Pharma-Geschäft sei es ein in vielen Punkten nachvollziehbar schwieriges Quartal gewesen, schrieb Analystin Emily Field in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Diagnostik-Geschäft habe zwar weiter Stärke gezeigt, anders als zuletzt habe dies aber nicht ausgereicht, um die Pharma-Einflüsse auszugleichen./tih/misVeröffentlichung der Original-Studie: 18.10.2022 / 06:34 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.10.2022 / 06:36 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Roche Holding Aktie handelt aktuell mit einem Minus von -2,04 % und einem Kurs von 332,1EUR an der Börse Lang & Schwarz.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Emily Field

Analysiertes Unternehmen: ROCHE HOLDINGS AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 400

Kursziel alt: 400

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m