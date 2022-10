BERENBERG stuft SWISS REINSURANCE COMPANY auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Swiss Re auf "Hold" mit einem Kursziel von 90 Franken belassen. Sie habe ihre Schätzungen für den Schweitzer Rückversicherer wegen der Belastung durch den Hurrikan "Ian" gesenkt, schrieb Analystin Kathryn Fear in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem litten die Anleihebestände unter den steigenden Zinsen. Die Solvabilität sei allerdings stark./mf/misVeröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2022 / 16:02 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Swiss Re Aktie handelt aktuell mit einem Plus von +1,31 % und einem Kurs von 76,05EUR an der Börse Lang & Schwarz.



