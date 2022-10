UNIQA öffnet sein Headquarter der Kunst



Wien (APA-ots) -



* Von der Videoinstallation bis zu geklöppelten Netzen: Künstlerische Interventionen sollen neue Wahrnehmungsräume eröffnen * Frei zugängliche Ausstellung lädt Kunstinteressierte vor und in den UNIQA Tower



Wien, 18.10.2022 - Die international renommierte Künstlerin Eva Petri hat am Montag, 17.10.2022, ihre aktuelle Ausstellung "Celebrating Life" eröffnet. Anwesend war unter anderem Aleksander Gerina, Botschafter der Republik Slowenien, und der Architekt Boris Podrecca, der auch eine Laudatio hielt. Besucher:innen und Mitarbeitende sehen am Vorplatz und im Foyer des UNIQA Towers vier vielfältige Werke. "Ich habe den Titel und das Motto Celebrating Life gewählt, weil wir, wenn wir von einer Versicherung sprechen, automatisch an die Zukunft denken", erläutert Eva Petri, die in New York City, Wien und Ljubljana lebt, den Zusammenhang. "In meinen Augen ist Kunst die Versicherung der Menschheit, sich daran zu erinnern, was es bedeutet, ein Mensch zu sein."