TARGOBANK weitet Angebote und Services für Geschäftskunden aus (FOTO)

- In fünf Fokusfilialen in Hamburg, Hannover, Braunschweig, Leipzig und Dresden

konzentrieren sich spezialisierte Berater*innen exklusiv auf

Geschäftskund*innen

- Geschäftskund*innen erhalten Finanzmanagement- und Buchhaltungssoftware zu

vergünstigten Sonderkonditionen

- TARGOBANK erhält Siegel "Bester KMU-Kredit" von Euro am Sonntag



Der TARGOBANK Geschäftskundenbereich will weiter wachsen. Um die Betreuung ihrer

Geschäftskund*innen zu stärken, hat die Bank mit so genannten Fokusfilialen im

Juli ein Pilotprojekt gestartet: In den Ballungsgebieten Hamburg, Hannover,

Braunschweig, Leipzig und Dresden konzentrieren sich zwölf Expertinnen und

Experten ganz auf Kleinunternehmer*innen, Selbstständige, Gründer*innen und

freiberuflich Tätige. Die Berater*innen sind auch außerhalb der regulären

Filialöffnungszeiten erreichbar und fahren auf Wunsch für ein Beratungsgespräch

auch zu ihren Kund*innen.