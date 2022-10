Rx Networks bietet metergenaue Ortung für Mobiltelefone in Zusammenarbeit mit Qualcomm in China und weltweit

Vancouver, Bc (ots/PRNewswire) - Rx Networks TruePoint.io gab heute bekannt,

Für Anwendererfahrungen wie z. B. Rideshare, Mikromobilität, Gesundheit undFitness und Anwendungen auf Fahrspurenebene können Sie jetzt mit einerverbesserten Ortungsgenauigkeit ein hervorragendes Benutzererlebnis erzielen.Die Ermöglichung einer zuverlässigen metergenauen Ortung auf Mobiltelefonen wirddas Potenzial von standortbezogenen Diensten erschließen und die Tür für weitereinnovative und einzigartige Anwendungsfälle öffnen. Die Beschränkungen eineseigenständigen GNSS-Chipsatzes sind kein Hindernis mehr, um die Vision vonvernetzten Ökosystemen zu verwirklichen, die sich auf den Standort verlassen.TruePoint.io ermöglicht einen skalierbaren, zuverlässigen und erschwinglichenWeg zur Nutzung der hochpräzisen Ortung auf Smartphones mitSnapdragon-Mobilplattformen. Die globale Abdeckung von Rx Networks,einschließlich China, bietet Smartphone Erstausrüstern (OEMs) den Vorteil eineseinzigen Anbieters von GNSS-Korrekturen, der auf allen Kontinenten einsetzbarist."In den letzten zehn Jahren hat Rx Networks weltweit Milliarden von Geräten miteinem SLA von 99,999 % zuverlässig mit Hilfsdaten versorgt. Durch die Nutzungunserer bewährten Datenbereitstellungsexpertise und Infrastruktur istTruePoint.io gut positioniert, um die präzise Positionierung für den Massenmarktzu ermöglichen", sagte John Carley, VP of Sales and Marketing bei Rx Networks."Die von Rx Networks bereitgestellten GNSS-Datendienste für die genauePositionierung von Smartphones mit Snapdragon-Mobilplattformen ermöglichen einemetergenaue Ortung fast überall dort, wo Smartphones eine Verbindung zu einemterrestrischen Mobilfunknetz herstellen können", sagte Francesco Grilli, VicePresident, Product Management bei Qualcomm Technologies, Inc. "Die metergenaueOrtung wird das Erlebnis der Smartphone-Nutzer verbessern und die Entwicklungspannender und innovativer Dienste für Unternehmen und Verbrauchervorantreiben."TruePoint.io soll zunächst in China im 4. Quartal 2022 und weltweit im 1.Halbjahr 2023 auf Snapdragon-Mobilplattformen verfügbar sein.Standort. Aufgeklärt.Rx Networks liefert zuverlässige, zeitnahe und relevante Standortinformationen,die die Verbindung zwischen Menschen, Endgeräten und Unternehmen stärken, indemsie das GNSS-Erlebnis verbessern und erweiterte Möglichkeiten für Produkte undDienste der nächsten Generation schaffen.Informationen zu Rx Networks Inc.Rx Networks ist ein Unternehmen für mobile Positionierungstechnologie für denMassenmarkt mit Sitz in Vancouver, BC, Kanada. Seit 2006 verlassen sich führendeHalbleiterhersteller, Gerätehersteller und Netzbetreiber stillschweigend auf dieEchtzeit- und Vorhersageverarbeitung von GNSS-, Wi-Fi-, Mobilfunk- undSensordaten für ihre Standortanforderungen. Jeden Tag profitieren Milliarden vonGeräten von den GNSS-Diensten von Rx Networks.Snapdragon ist eine Handelsmarke oder eingetragene Handelsmarke von QualcommIncorporated.Snapdragon ist ein Produkt von Qualcomm Technologies, Inc. und/oder seinenTochtergesellschaften.PATRICK MARVIN CASIANO, Director of Product Marketing, E-Mail:mailto:pcasiano@rxnetworks.com , Tel.: + 1.604.685.8988 x266Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1919529/Rx_Networks_Inc__Rx_Networks_offers_meter_level_location_accurac.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3674841-1&h=3030618660&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3674841-1%26h%3D2274287583%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1919529%252FRx_Networks_Inc__Rx_Networks_offers_meter_level_location_accurac.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1919529%252FRx_Networks_Inc__Rx_Networks_offers_meter_level_location_accurac.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1919529%2FRx_Networks_Inc__Rx_Networks_offers_meter_level_location_accurac.jpg)View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/rx-networks-bietet-metergenaue-ortung-fur-mobiltelefone-in-zusammenarbeit-mit-qualcomm-in-china-und-weltweit-301649550.htmlWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/136258/5347123OTS: Rx Networks Inc.