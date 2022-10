REYL INTESA SANPAOLO FORDERT MIT DER VERÖFFENTLICHUNG VON "FORWARD" EINEN WANDEL IM BILDUNGSWESEN

Genf (ots/PRNewswire) - GENF, 18. Oktober 2022 /PRNewswire/- Ein neuer Bericht,

der von REYL Intesa Sanpaolo, der mehrheitlich zu Fideuram - Intesa Sanpaolo

Private Banking gehörenden Schweizer Bankengruppe in Auftrag gegeben wurde,

macht auf die Herausforderung aufmerksam, die nächste Generation in einer

digitalen Welt auszubilden und legt die Grundlagen für die Lösungen fest.



Der Bericht (https://www.reyl.com/forward/) untersucht, wie sich die Welt des

globalen Bildungswesens seit der Zeit vor der Pandemie und vor der raschen

Umstellung auf E-Learning entwickelt hat und analysiert radikale Veränderungen,

die in diesem Sektor längst überfällig sind, sowie die unverhältnismäßigen

Auswirkungen, die COVID-19 auf die Menschen in ärmeren Gemeinschaften hatte.