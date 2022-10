G Stavian Chemical ebnet den Weg mit der "One-Stop-Shop"-Lösung für die globale Kunststoffindustrie auf der K 2022

Düsseldorf, Deutschland (ots/PRNewswire) - DÜSSELDORF, Deutschland, 18. Oktober

2022 /PRNewswire/-- Stavian Chemical (https://stavianchem.com/) , einer der 22

größten globalen Chemiedistributoren, präsentiert seine außergewöhnliche

"One-Stop-Shop"-Lösung und eine breite Palette von Polymeren und bestätigt seine

führende Position in der globalen Kunststoff-Industrie, insbesondere in Europa -

am Stand C12, Halle 7.2, auf der K 2022 (https://www.k-online.com/) .



Die K 2022 (https://www.k-online.com/) findet vom 19. bis 26. Oktober auf dem

Messegelände Düsseldorf statt, um neue Produkte und Innovationen aus allen

Sektoren der Branche zu präsentieren - von der Produktion über die Verarbeitung

bis hin zum Maschinenbau, und zwar unter der Ausrichtung nach drei Hauptthemen:

Kreislaufwirtschaft, Klimaschutz und Digitalisierung.





In Übereinstimmung damit ist das "One-Stop-Shop"-Konzept von Stavian Chemicaleine entscheidende Geschäftslösung, die Ölraffinerien und Chemiehersteller mitHunderttausenden von Kunststoffherstellern verbindet, die zum nachhaltigenWachstum jedes Partners beitragen.Die "One-Stop-Shop"-Lösung, die 12 spezifische Geschäftslösungen umfasst, vontiefer Kundenorientierung und finanzieller Unterstützung bis hin zuLagerhaltung, Zollabwicklung und -abfertigung, bietet ein erstklassigesFull-Service-Paket für die Kunden und Partner von Stavian Chemical. Dies kommtzu den strategischen Beziehungen der Marke mit Öl- und Gaskonzernen, führendenglobalen multi-industriellen Unternehmen und ihrer jahrzehntelangen Erfahrung inder Logistikbranche hinzu."Der europäische Kunststoffmarkt wird voraussichtlich um rund 2 % jährlichwachsen und 2031 ein Volumen von 108 Milliarden US-Dollar erreichen. Alsinternationaler Polymerdistributor und bedeutender Hersteller vonumweltfreundlichen, biologisch abbaubaren Verpackungen mit hoherVertrauenswürdigkeit in der chemischen Industrie ist Stavian Chemical stolzdarauf, auf der K 2022 den One-Stop-Shop zu präsentieren und ein strategischerPartner zu werden, der das nachhaltige Wachstum der europäischen Kundenunterstützt", sagte ein Vertreter von Stavian Chemical.Stavian Chemical beweist seinen Wert für die europäischen Kunden, indem esinnovative und nachhaltige Lösungen für Kunden und Partner liefert undgleichzeitig Werte und Wohlstand für alle Beteiligten maximiert. Im Jahr 2021baute das Unternehmen ein Netzwerk von mehr als 21 Niederlassungen und 40 Lagernin 30 Ländern auf. Außerdem bediente es 14.000 Partner in mehr als 100 Ländern,und dieses exponentielle Geschäftswachstum führte im vergangenen Jahr zu einemUmsatz von 1,2 Milliarden US-Dollar."Mit dem Freihandelsabkommen zwischen der Europäischen Union und Vietnam (EVFTA)ist Stavian Chemical mit einem starken Angebot auf den europäischen Markteingetreten und importiert hochwertige Polymere aus Vietnam, China, Südkorea undanderen Ländern zu wettbewerbsfähigen Preisen. Wir haben auch einZolllager-Ökosystem in Europa entwickelt. Diese Expansion ist weiterhin imGange, und wir wollen nicht nur auf dem europäischen Markt, sondern auch fürunsere Kunden weltweit eine effektive Logistik, Zeitplanung und Kosteneffizienzgewährleisten", fügte er hinzu.Informationen zu Stavian ChemicalStavian Chemical wurde 2009 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Hanoi,Vietnam. Das Unternehmen ist ein Mitglied des multi-industriellen undmultinationalen Konzerns Stavian Group - ein globaler Chemiedistributor und einführender Hersteller von umweltfreundlichen, biologisch abbaubarenKunststoffverpackungen. Stavian Chemical bietet eine außergewöhnliche"One-Stop-Shop"-Lösung in B2B und eine globale nahtlose Konnektivität mit seinenNiederlassungen auf der ganzen Welt.Stavian Chemical wurde bereits mehrfach ausgezeichnet, u. a. von IndependentChemical & Energy Market Intelligence (ICIS) im Jahr 2021 als einer der 22größten Chemiedistributeure weltweit und als einer der 6 größten imasiatisch-pazifischen Raum, und erhielt kürzlich den Corporate Excellence Awardbei den Asia Pacific Enterprise Awards 2022. Stavian Chemical wird auch auf derK 2022 den Weg für ganzheitliche und umfassende Dienstleistungen in der Brancheebnen.Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Stavian Chemical unterhttps://stavianchem.com/ .Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1921960/Stavian_Chemical_BoothC12.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1921961/Stavian_Chemical.jpgView original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/g-stavian-chemical-ebnet-den-weg-mit-der-one-stop-shop-losung-fur-die-globale-kunststoffindustrie-auf-der-k-2022-301651652.htmlPressekontakt:Frau Helia Hoai Do Dan,hoai.do@stavian.com,Head of MarketingWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/165932/5347127OTS: Stavian Chemical