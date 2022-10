London (ots/PRNewswire) - Seit seiner Einführung im September 2021 ist es

Furmark®, dem globalen Zertifizierungs- und Rückverfolgbarkeitssystem für

Naturpelze, gelungen, eine beeindruckende Anzahl von 150 Herstellern zu

gewinnen, die sich dem System angeschlossen haben und Naturpelzbekleidung an ein

globales Netzwerk von Einzelhändlern liefern. Dies hat dazu geführt, dass

derzeit über 50.000 Furmark®-Kleidungsstücke auf den internationalen Märkten

erhältlich sind, in Geschäften, Kaufhäusern und online, und diese Zahl dürfte

täglich wachsen.



Diese Expansion soll sich im nächsten Jahr mehr als verdoppeln, mit dem

ehrgeizigen Ziel, in den nächsten zwei Jahren mehr als eine Million Etiketten

auf den Markt zu bringen.





Aufgrund der wachsenden Nachfrage von Luxusmarken und -konzernen nach einerAusweitung der Furmark®-Zertifizierung plant die IFF, das Systemweiterzuentwickeln, um zusätzliche Pelzarten, einschließlich Chinchilla undNutria, einzubeziehen, und mit der Shearling-Industrie zusammenzuarbeiten, umneue Protokolle zur Zertifizierung zu entwickeln. Derzeit umfasst dasFurmark®-System die folgenden Fellarten: Nerz, Fuchs, Finnraccoon, Swakara,Farmzobel, Wildzobel und Wildpelz.Darüber hinaus wird Furmark® auch einen neuen Aspekt in das System einführen,der sich auf die Umarbeitung und Reparatur konzentriert. Die IFF hat eine neueFunktion in das System eingeführt, die nicht nur die Umänderung durchFurmark®-zertifizierte Hersteller mit Furmark®-zertifizierten Fellen ermöglicht,sondern auch die Pflege erfasst. So kann der Verbraucher darauf vertrauen, dassder Pelz, den er kauft, rückverfolgbar und mit allen Pflegenachweisen versehenist, was seine Langlebigkeit und Haltbarkeit fördert.Mark Oaten, Vorstandsvorsitzender der International Fur Federation (IFF), sagte:"Es ist großartig zu sehen, wie viele Unternehmen Furmark® allein im letztenJahr gewinnen konnte, so dass wir den internationalen Pelzkonsumenten bereitsheute eine große Auswahl an vollständig zertifizierter Naturpelzbekleidunganbieten können. Und dies ist erst das erste Jahr. Unsere zukünftigen Wachstums-und Expansionspläne geben uns das Vertrauen in die Zukunft desPelzmode-Einzelhandels. Furmark® hat mit dem Grad an Transparenz, den wir in derLieferkette zeigen konnten, sicherlich einen Präzedenzfall in der Modeindustriegeschaffen."Das Furmark®-System ermöglicht es den Kunden, Naturpelze zu kaufen und zu tragenmit der Gewissheit, dass ihre Kleidungsstücke garantiert strengen