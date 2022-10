NEOM benennt erste Partner-Hotelmarken mit Ennismore

Neom, Saudi-Arabien (ots/PRNewswire) - Ennismore als Gründungspartner für die

Bergtourismusdestination TROJENA angekündigt



- Mit seinen Marken 25hours Hotels und Morgans Originals zwei der ersten, die

vorgestellt werden

- Die Hotel Development-Abteilung von NEOM mit ihrer kühnen Vision, eine neue

Grenze für das Gastgewerbe zu schaffen, zielt darauf ab, die Zukunft der

Branche mit fantasievollen Konzepten, ikonischen Immobilien und

außergewöhnlichen Gästeerlebnissen neu zu definieren.



Hotel Development, NEOMs Abteilung, die für den Aufbau eines

zukunftsorientierten Gastgewerbe-Ökosystems in der nordwestlichen Ecke von

Saudi-Arabien verantwortlich ist, hat seinen ersten Hotelpartner Ennismore unter

Vertrag genommen.





Mit einer leeren Leinwand und ohne vorhandene Infrastruktur wird HotelDevelopment das Potenzial der Region nutzen, um eine neue Ära für die Branche zudefinieren - eine Ära der Phantasie und des Pflichtbewusstseins, die Menschheitzu leiten und zu informieren, wie sie mit unserer Welt umgeht. Die Abteilungwird auch die kühnen Ambitionen von NEOM unterstützen, bis 2030 mehr als fünfMillionen Besucher anzuziehen.Die mit Ennismore, dem weltweit schnell wachsendenLifestyle-Gastronomieunternehmen, unterzeichneten Hotelmanagementverträgeentsprechen dem Hauptziel von NEOM Hotel Development, globale Partnerschaftenaufzubauen. Im Rahmen der ersten Zusammenarbeit werden zwei der ikonischenMarken von Ennismore - 25hours Hotels und Morgans Originals - Häuser in TROJENAeröffnen, dem NEOM-Reiseziel in den Bergen mit einem Skidorf.Chris Newman, Executive Director von NEOM Hotel Development , sagt: "HotelDevelopment hat sich zum Ziel gesetzt, den menschlichen Fortschritt zubeschleunigen, indem wir neu definieren, wie wir reisen, wohnen und leben.Unsere Partnerschaft mit Ennismore spiegelt unsere Mission wider, im Bereich derErlebnisgastronomie Pionierarbeit zu leisten und so die Zukunft der Hotels imKönigreich und darüber hinaus zu gestalten. Mit einer gemeinsamen Leidenschaftfür die Entwicklung differenzierter und einfallsreicherGastfreundschaftskonzepte freuen wir uns darauf, diese Beziehung - und andere,wie diese - aufblühen zu sehen."Philip Gullett, Executive Director und Leiter der Region TROJENA : "Die Bergevon TROJENA werden zu einem der atemberaubendsten Reiseziele der Welt zählen.Sowohl 25hours Hotels als auch Morgans Originals sind ideale Marken für TROJENA,da wir außergewöhnliche Erlebnisse für Bewohner und Besucher bieten wollen, die