Bachelor General Management im"eStudy" Modus

--------------------------------------------------------------

Mehr Informationen Klicken Sie Hier

https://www.mci.edu/de/weiterbildung/mci-estudy/estudy-bachelor-general-ma

nagement

--------------------------------------------------------------



Innsbruck (ots) - Neu am MCI: Digitalisierung ermöglicht durchgängigesOnlinestudium ohne verpflichtende Präsenzphasen | Flexibel zeit- undortsunabhängig studierenEinen weiteren Innovationsschub setzt MCI | Die Unternehmerische Hochschule® inInnsbruck. Seit 1. Oktober können MCI-Studierende im eStudy Format völlig zeit-und ortsungebunden online studieren.Damit können - je nach persönlicher Lebenssituation - einzelne Kurse, bestimmteStudienphasen oder ganze Studienprogramme im reinen Onlineformat über deninteraktiven "MCI eStudy Campus" absolviert werden. Studierenden wird hierdurchnicht nur eine flexible Gestaltung ihres Studienalltags ermöglicht. Darüberhinaus kann durch individualisierte Lernpfade in besonderer Weise aufnachgewiesene Vorkenntnisse, besondere zeitliche Erfordernisse und inhaltlicheSpezialisierungswünsche eingegangen werden.Sämtliche Studienmodule im "eStudy" Modus wurden inhaltlich, didaktisch undtechnisch zu 100% "In-House" am MCI entwickelt und umgesetzt . Dadurchgewährleistet das MCI die gewohnt hohen Qualitätsstandards und positioniert sichklar als Anbieter von hochqualitativen und anspruchsvollenOnlinestudienprogrammen. Das MCI stützt sich hierbei auf Expertise, die in denletzten zehn Jahren konsequent aufgebaut wurde.Das erste Studienprogramm, welches im neuen "Full eStudy" Format angeboten wird,ist der englischsprachige Weiterbildungsbachelor "General Management" . Errichtet sich an Führungskräfte, angehende Führungskräfte und Personen inManagementpositionen, die sich neben dem Beruf zeitlich und örtlich flexibelweiterbilden möchten, ohne auf die vom MCI erwartete Qualität der Lehre und dieintensive Betreuung verzichten zu müssen. Die Studierenden sind weder an einenfixen Studienstart noch an fixe Anwesenheitszeiten gebunden. Optional können siewährend der Fokusphase an Live-Webinaren und Präsenzworkshops am MCI inInnsbruck teilnehmen. Für die Studierenden wird ein individueller Studienplanerstellt, der bereits erworbene Kenntnisse und Fähigkeiten berücksichtigt undsomit auch zu einer Verkürzung der Studienzeit führen kann. Aktuell wird diesesStudium in einer Pilotphase für Pilotinnen und Piloten, angeboten. Ab 2023 wirddas Studium für andere Zielgruppen geöffnet und weltweit studierbar. Weitere MCIeStudy Programme sind in Planung.Mehr Informationen Klicken Sie Hier (https://www.mci.edu/de/weiterbildung/mci-estudy/estudy-bachelor-general-management)Pressekontakt:MCI | Die Unternehmerische Hochschule®Patricia PichlerPublic Relations+43 (0)512 2070 1527mailto:patricia.pichler@mci.eduhttp://www.mci.eduWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/66904/5347131OTS: MCI Austria