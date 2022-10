"Wir glauben nicht, dass diese Bedingungen erfüllt sind. Obwohl die US-Notenbank die Zinserhöhungen wahrscheinlich im ersten Quartal 2023 beenden wird, deuten die jüngsten Inflations- und Arbeitsmarktdaten darauf hin, dass Zinssenkungen in weiter Ferne liegen", schreibt Haefele in einer Mitteilung, aus der CNBC zitiert.

Eine Bodenbildung erwartet Mark Haefele, Chief Investment Officer bei UBS, erst, wenn Anleger in den nächsten sechs bis zwölf Monaten mit einer lockeren Geldpolitik rechnen oder die Konjunktur einen Tiefpunkt erreicht hat. Beides sei noch nicht eingetreten.

Ask 3,04

Ask 3,04

Ask 1,97

Ask 1,97

Barclays geht davon aus, dass sich der Ausverkauf an den Märkten bis weit ins Jahr 2023 hinziehen wird. Denn trotz des jüngsten Crashs an der Börse, sei das Risiko einer Rezession in den aktuellen Aktienkursen noch nicht eingepreist.

"Unter den realistischen Wachstums- und Inflationsszenarien werden Aktien bis zum Geschäftsjahr 2023 zu kämpfen haben. Sowohl die Bewertungen als auch die Konsensgewinnschätzungen sind von den Fundamentaldaten abgekoppelt ... Trotz der jüngsten Kursrückgänge ist der Boden bei Aktien noch viel tiefer", erklärte Venu Krishna, US-Aktienstratege bei Barclays, in einer Mitteilung.

Barclays rechnet damit, dass der S&P 500 bis zum Jahresende auf 3.200 Punkte fallen wird. Gegenüber dem gestrigen Schlusskurs entspräche dies einem Minus von mehr als zwölf Prozent. Im Falle einer Rezession sieht Barclays den S&P 500 bis zum Jahresende bei 2.982 Punkten und damit fast 19 Prozent unter dem aktuellen Stand.

Der S&P 500 hat allein seit Jahresbeginn mehr als 23 Prozent an Wert verloren:





Autor: Ferdinand Hammer, wallstreet:online Zentralredaktion

Noch ein spannender Hinweis in eigener Sache:

FAST BREAK ist nicht zu stoppen: Der neue Börsendienst aus unserem Hause hat nun die restliche Short-Position auf Tesla geschlossen. Das unglaubliche Ergebnis: 200% Performance in nur wenigen Tagen. Der Chefredakteur Stefan Klotter hat bereits die nächsten Trades ausgemacht. Erfahren Sie hier mehr.