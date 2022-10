immowelt Mietkompass Familien droht Überbelastung durch steigende Warmmiete - Ausnahme Akademiker

Nürnberg (ots) - Ergebnisse der 6. Ausgabe des immowelt Mietkompass für das 3.

Quartal 2022 mit Fokus auf die Wohnkostenquote von Familien bei Verdopplung der

Nebenkosten:



- In 13 von 14 untersuchten Großstädten geben Familien mit anerkanntem

Berufsabschluss mehr als 30 Prozent ihres Einkommens für die Warmmiete aus -

in der Spitze 47 Prozent

- Ohne Berufsabschluss droht in allen Städten Überbelastung: Wohnkostenquote von

57 Prozent in München, 49 Prozent in Hamburg und Frankfurt

- Akademiker-Familien können sich in fast allen Städten eine Verdopplung der

Nebenkosten leisten

- Vorquartalsvergleich: Mieten steigen in 6 Städten und bleiben in jeweils 4

Städten stabil oder sind leicht rückläufig