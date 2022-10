Fast drei Viertel aller Konsument*innen kaufen mit mehr Vorsicht ein

Köln (ots) - Einer repräsentativen Umfrage von Trusted Shops zufolge sind die

Deutschen vorsichtiger beim Kauf von Produkten und Dienstleistungen geworden.

Grund ist die aktuelle wirtschaftliche und weltpolitische Lage, die die

Online-Käufer*innen verunsichert. Gleichzeitig wächst der Bedarf nach Angeboten

zum Käuferschutz.



Ukrainekrieg, Energiekrise, Inflation und Rezessionsangst wirken sich auf das

Kaufverhalten der Deutschen aus: Insgesamt treffen 72 Prozent der Deutschen ihre

Kaufentscheidungen bewusster und mit mehr Vorsicht. 45 Prozent sind bei jedem

Kauf vorsichtig, 27 Prozent sind bei teureren Anschaffungen besonders

aufmerksam.





Zunehmende Verunsicherung bei Käufer*innenDer Grund für das vorsichtige Verhalten ist eine weitverbreitete Verunsicherung.Für über die Hälfte der Deutschen (57 Prozent) trifft das angesichts immer neuerKatastrophenmeldungen in den Medien zu. Jede*r Fünfte ist sogar "sehrverunsichert"."Die tägliche Konfrontation mit den Krisen unserer Welt hat die Gefühlslage derVerbraucher*innen verändert - und damit auch ihr Verhalten beim Online-Kauf",erläutert Jean-Marc Noël, Geschäftsführer von Trusted Shops ."Hinzu kommt diezunehmende Schwierigkeit, zwischen echten und gefälschten Informationen zuunterscheiden. Fake News, Fake Mails und Fake Shops sind allgegenwärtig."Negative Kaufentscheidungen sind ein AlarmsignalDie Verunsicherung reicht inzwischen so weit, dass die Deutschen nicht nurvorsichtiger sind, sondern sich auch immer häufiger gegen einen Kaufentscheiden: 16 Prozent haben einmal, 40 Prozent sogar mehrmals einen Kaufaufgrund der aktuellen Lage nicht getätigt. Jean-Marc Noëlergänzt: "Wenn dieallgemeine Stimmung die Kaufbereitschaft in diesem Ausmaß hemmt, ist das einAlarmsignal für die gesamte deutsche Wirtschaft."Steigende Bedeutung des KäuferschutzesEine zusätzliche Absicherung des Einkaufs kann der Befragung zufolge einwichtiges Instrument sein, um die Kaufbereitschaft in Krisenzeiten wiederanzuheben. Jede*r fünfte Deutsche hätte ein sichereres Gefühl, wenn sie/er alsKäufer*in besser geschützt wäre. Knapp jede*r Fünfte hat sich zuletzt bereitseinmal oder mehrmals für eine zusätzliche Absicherung zum Schutz ihres/seinesEinkaufs entschieden.Für Bastian Kolmsee, Head of Trust Products and Services bei Trusted Shops , istangesichts dieser Ergebnisse das Ziel klar: "Es wichtiger denn je, dassVerbraucher*innen Vertrauen haben, wenn sie eine Kaufentscheidung treffen. Siemüssen erkennen können, dass sie es mit einem seriösen Anbieter zu tun haben.Und sie brauchen die Sicherheit, im Fall der Fälle nicht auf ihren Kosten sitzenzu bleiben."Über Trusted ShopsTrusted Shops ist Europas Vertrauensmarke im E-Commerce. Das Kölner Unternehmenstellt mit dem Kundenbewertungssystem und dem Gütesiegel inklusive Käuferschutzein "Rundum-sicher-Paket" bereit.Das Kundenbewertungssystem sorgt für nachhaltiges Vertrauen bei Händlern und beiKäufern. Anhand von strengen Einzelkriterien wie Preistransparenz, Kundenserviceund Datenschutz überprüft Trusted Shops seine Mitglieder und vergibt seinbegehrtes Gütesiegel. Mit dem Käuferschutz, den jeder zertifizierte Online-Shopbietet, sind Verbraucher etwa bei Nichtlieferung von Waren abgesichert.Weitere Informationen: https://www.trustedshops.com/* Die verwendeten Daten beruhen auf einer Online-Umfrage der YouGov DeutschlandGmbH, an der 2110 Personen zwischen dem 7. und 9.10.2022 teilnahmen. DieErgebnisse wurden gewichtet und sind repräsentativ für die deutsche Bevölkerungab 18 Jahren.Pressekontakt:Trusted Shops GmbHMustafa UçarColonius CarréSubbelrather Str. 15c50823 Köln0049 221 - 775 367 531mailto:mustafa.ucar@trustedshops.deachtung! GmbHKatharina SchölzelStraßenbahnring 320251 Hamburg0049 40 - 450 210 280mailto:katharina.schoelzel@achtung.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/18323/5347165OTS: Trusted Shops GmbH