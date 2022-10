Nachhaltiges Handeln als Erfolgsfaktor im Stiftungswesen / Rheindorf Stiftungsmanagement GmbH und Capitell Vermögens-Management AG referieren beim Deutschen Stiftungstag 2022 in Leipzig (FOTO)

--------------------------------------------------------------

www.rhsm.de

https://ots.de/MbzcDK

--------------------------------------------------------------



Leverkusen (ots) - Die Rheindorf Stiftungsmanagement GmbH sieht nachhaltiges

Wirken als Mittel zum Zweck - gerade für Stiftungen. Gemeinsam mit der Capitell

Vermögens-Management AG referierte das Unternehmen dazu im Rahmen des Deutschen

Stiftungstags in Leipzig. In diesem Jahr fokussierte sich Europas größter

Stiftungskongress auf das Thema Nachhaltigkeit.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Dem Stifterwillen durch nachhaltiges Handeln langfristig gerecht werdenDas oberste Gebot jeder Stiftung ist die Erfüllung ihres Zwecks. "Stiftungensind so interessant, weil sich dadurch das eigene Vermögen der Verwirklichungeiner bestimmten Absicht widmen lässt - auch über die eigene Lebenszeit hinaus.Nachhaltiges Handeln ist die Voraussetzung, um dem Stifterwillen langfristiggerecht zu werden," betont Michael Rheindorf, Gründer und geschäftsführenderGesellschafter der Rheindorf Stiftungsmanagement GmbH mit Sitz in Leverkusen.Themen wie Klimakrise, Energiepreise, Inflation und niedrige Zinserträge prägenunsere Gegenwart. In Zeiten steigender Unsicherheit sei es im Stiftungsumfeldumso wichtiger, verantwortungsvoll mit den anvertrauten Ressourcen umzugehen undmögliche Potenziale zu nutzen. Michael Rheindorf ist davon überzeugt, dass einnachhaltiges Stiftungswirken zeitgemäße und professionelle Methoden derStiftungsführung erfordert. Hierbei weist der Stiftungsmanager bewusst daraufhin, dass sowohl ökologische als auch wirtschaftliche und soziale Aspektebedacht werden sollten.Die kommende Stiftungsrechtsreform als Chance verstehenZudem müsse sich die Stiftungswelt mit der Stiftungsrechtsreform vertrautmachen, welche Mitte 2023 wirksam wird: Die gesetzliche Vereinheitlichung aufBundesebene bringt eine Vielzahl neuer Regelungen mit sich. "Diesen Neuanfangdürfen wir auch als Chance begreifen. Beispielsweise erwarten wir eine höhereRechtssicherheit in Haftungsfragen. So gibt es klare Impulse aus derManagementpraxis, welche wir künftig auch im Stiftungsalltag umsetzen werden. ImVorteil ist, wer sich jetzt schon darauf vorbereitet," ermutigt MichaelRheindorf.Stiftungsmanagement, Kapitalanlage und Mittelbeschaffung aufeinander abstimmenBeim Vortrag am Deutschen Stiftungstag standen folgende Bereiche im Fokus: Dasprofessionelle Stiftungsmanagement, die kosteneffiziente Vermögensverwaltung unddie gezielte Mittelbeschaffung. Referiert haben Stefan Kramer, Partner und