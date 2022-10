Schutzlose KMU nur zehn Prozent sind Inhaber eingetragener Rechte ihres geistigen Eigentums

Berlin / Essen (ots) - Mit der Veröffentlichung des KMU-Barometers 2022 wertet

das Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum den Schutz nationaler und

europäischer Marken, Geschmacksmuster und Patente in allen 27

EU-Mitgliedsstaaten aus. Die Studie schlüsselt Gründe kleiner und

mittelständischer Unternehmen für und gegen den Eigentumsschutz auf. "Wie

wichtig der Schutz von geistigem Eigentum ist, bemerken die meisten erst, wenn

es schon zu spät ist", kommentiert Dr. Diana Taubert (https://www.etl-rechtsanwa

elte.de/anwaelte/berlin/diana-taubert-AmpmAGL-ZGR0ZQZ2) , Geschäftsführerin bei

ETL IP, (https://etl-ip.com/news/) die Ergebnisse der Studie. 90 Prozent der KMU

in Europa haben demnach keine eingetragenen Rechte ihres geistigen Eigentums.



Die Gründe, Rechte des geistigen Eigentums eintragen zu lassen, sind vielfältig.

In allererster Linie hindert dies Mitbewerber daran, die Lösungen, Produkte oder

Dienstleistungen anderer Unternehmen zu kopieren. Aber auch eine Wertsteigerung,

Imageverbesserung und mehr Rechtssicherheit sprechen für die Eintragung der

Rechte des geistigen Eigentums. Und doch gehen viele zu spät den Weg zum

Patentanwalt. "Für Unternehmen ist es essentiell, frühzeitig einen Patentanwalt

aufzusuchen. Häufig kommen sie aber erst, wenn das Kind schon in den Brunnen

gefallen ist. Aber nachträglich kann ich keine Erfindung schützen lassen",

erklärt Dr. Diana Taubert.