Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf eine mit der Sache vertraute Person schreibt, stünden die beiden Unternehmen kurz vor der Unterzeichnung eines Vertrages, der ihre Partnerschaft neu ordnen soll. Geplant sei, dass Renault die Nissan-Beteiligung schrittweise von 43 auf 15 Prozent reduzieren werde. Im Gegenzug solle Nissan 500 bis 750 Millionen US-Dollar (bis zu 767 Millionen Euro) in einen 15-prozentigen Anteil am Elektroautogeschäft der Franzosen investieren, das vom Geschäft mit Verbrennermotoren abgespalten werden solle./mis/stk

PARIS (dpa-AFX Broker) - Spekulationen über eine Neugestaltung der Partnerschaft mit dem japanischen Autobauer Nissan hat die Renault -Aktien am Dienstagvormittag auf ein Tageshoch getrieben. Mit plus 3,1 Prozent auf 32,93 Euro stiegen sie zudem auf ein Hoch seit Februar. Neu sind die Spekulationen indes nicht.

