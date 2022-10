Seite 2 ► Seite 1 von 3

Hamburg (ots) - DAX- und MDAX-Chefs haben im September dieses Jahres elf Prozentmehr Erwähnungen in digitalen und sozialen Medien erzielt als im Schnitt dervergangenen Monate. Damit gelang es ihnen, nach dem Rückgang der Nennungen imAugust um 30 Prozent kommunikativ erfolgreich umzusteuern. Die Interaktionen derLeser mit Inhalten (zum Beispiel Likes oder Kommentare) nahmen allerdings erneutab. Immerhin fiel der Rückgang mit 55 Prozent weniger als im Schnitt dervergangenen Monate nicht ganz so drastisch aus wie im Vormonat (-80 Prozent).Das geht aus dem aktuellen CEO-Echo der Berliner Strategieberatung .companionhervor, die durch den KI-basierten Kennzahl-Bot vollautomatisch die Sichtbarkeitder Topmanager in fünf Kategorien ermittelt. Dafür werden jeden Monat mithilfedes Monitoring-Tools Meltwater weltweit alle öffentlich zugänglichenMedieninhalte in deutscher und englischer Sprache analysiert (41 ProzentOnline-Artikel und 59 Prozent Social-Media-Beiträge).In der Mehrheit der Fälle (65 Prozent) wurden DAX- bzw. MDAX-Chefs in eineminhaltlichen Kontext genannt, der sich aus Sicht von Kommunikationsexperteneignet, um Themen zu setzen und die Reputation des Unternehmens positiv zubeeinflussen. Die übrigen Nennungen (35 Prozent) hatten einen Zusammenhang mitFinanznachrichten. Insgesamt hatte das Medienecho eine ausgeglichene Tonalitätmit ähnlich vielen positiven wie negativen Erwähnungen."Nach einem deutlichen Rückgang der Nennungen in der Urlaubszeit haben die CEOsnun den Turnaround geschafft", sagt Justus Hug, Geschäftsführer bei .companion."Allerdings gibt es bei der Leseraktivierung noch immer Handlungsbedarf. Mitwelchen Themen die CEOs künftig besser abschneiden können, lässt sich zumBeispiel mit einer fundierten Datenanalyse herausfinden."1. Kategorie: Fußabdruck - Dr. Mathias Döpfner (Springer) dominiert 32 Prozentdes gesamten CEO-EchoWelchen Anteil ein DAX- bzw. MDAX-Chef am gesamten CEO-Echo hat, zeigt derCEO-Fußabdruck. Dr. Mathias Döpfner (Springer) erhielt im September 2022 lautKennzahl-Bot die größte mediale Aufmerksamkeit. Der Springer-Chef erreichte miteinem Share of Voice von 32 Prozent den größten Fußabdruck. Auf Platz zwei unddrei folgen der neue Volkswagen-CEO Oliver Blume mit 20 Prozent sowie BjörnGulden (Puma) mit sechs Prozent Anteil an allen Nennungen.Döpfners Echo fand zu 95 Prozent nicht im Finanzkontext statt und eignete sichdamit überdurchschnittlich zum Setzen von Themen und Inhalten. Das Echo desSpringer-Chefs stammte zu fünf Prozent aus redaktionellen Medien und zu 95Prozent aus Social Media. Inhalte, die Döpfner nannten, erzeugten zwölf