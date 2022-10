Horizon Therapeutics PLC belegt Platz 1 der Fortune Best Workplaces in BioPharma 2022

Dublin (ots) - Horizon Therapeutics plc (Nasdaq: HZNP) hat bekanntgegeben, dass

es in der Liste der Fortune Best Workplaces in BioPharma 2022

(https://www.greatplacetowork.com/best-workplaces/biopharma/2022?category=large)

auf Platz 1 der Kategorie Großunternehmen gewählt wurde. Damit wurde Horizon das

sechste Jahr in Folge in die Liste aufgenommen wurde und belegt zum dritten Mal

den ersten Platz.



"Es ist eine große Ehre, das zweite Jahr in Folge als Nummer 1 der besten

Arbeitgeber im Bereich BioPharma ausgezeichnet zu werden", betont Tim Walbert,

Chairman, Präsident und Vorstandsvorsitzender von Horizon. "Bei Horizon haben

wir uns verpflichtet, ein erstklassiges Arbeitsumfeld zu schaffen. Wir bieten

unseren Mitarbeitern Flexibilität, psychologische Beratung, großzügige

Elternzeitregelungen und Kinderbetreuung sowie weitere Zusatzleistungen, um sie

sinnvoll bei der Arbeit für die Patienten und Gemeinschaften, denen wir uns

verschrieben haben, zu unterstützen."