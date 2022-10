Steinbruch Sooneck nimmt Muldenkipper "der neuen Generation" in Betrieb / Betriebsleiter Stephan Abraham "Damit sind wir Vorreiter beim Energiesparen und Klimaschutz."

Trechtingshausen (ots) - Die Hartsteinwerke Sooneck haben in ihrem Steinbruch in

Trechtingshausen bei Bingen in der Nähe der rheinland-pfälzischen

Landeshauptstadt Mainz einen neuen Muldenkipper vom Typ 775G in Betrieb

genommen. Das von Caterpillar stammende Nutzfahrzeug gilt als "Muldenkipper der

neuen Generation". Die hochmoderne G-Serie zeichnet sich durch einen besonders

effizienten Umgang mit Energie, eine verstärkte Leistungsfähigkeit und

Sicherheit sowie den Einsatz moderner Computertechnik und die Möglichkeit zur

Fernwartung per Funk aus. "Caterpillar ist nach 40 Jahren im Muldenkipperbau mit

der G-Serie ein gewaltiger Sprung in die Zukunft gelungen", lobt Stephan

Abraham, Betriebsleiter des Steinbruch Sooneck. Er stellt zugleich klar: "Der

neue 775G hat bereits vor Beginn der Serienproduktion 30.000 Einsatzstunden bei

Kunden hinter sich. Es ist also, obgleich eine Innovation, schon ein erprobtes

Gefährt, wenn es bei uns zum Einsatz kommt."



Vorreiter beim Energiesparen und beim Klimaschutz