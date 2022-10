Infomaniak lanciert kSuite, die Swiss made-Alternative zu Google Workspace und Microsoft 365 für Unternehmen (FOTO)

Winterthur (ots) - Infomaniak führt seine Suite mit Collaboration-Anwendungen

ein, die Unternehmen eine sichere und vollständig in der Schweiz verwaltete

Arbeitsumgebung bietet. kSuite (https://www.infomaniak.com/de/ksuite) ist ab CHF

1.90 (inkl. MwSt.) pro Monat und pro Benutzer erhältlich. Das Produkt umfasst

eine Collaboration-Speicherlösung, einen Mail-Service, Instant Messaging, eine

Videokonferenz-Lösung und alle Anwendungen, die Unternehmen für die Erstellung,

Kommunikation und Zusammenarbeit online benötigen. Das gesamte Ökosystem lässt

sich mit eigenem Domainnamen und Markenimage vollständig individuell anpassen.

kSuite wird in den Rechenzentren von Infomaniak, deren Energieeffizienz

(https://www.infomaniak.com/de/umweltschutz) mehrfach ausgezeichnet wurde, mit

erneuerbarer Energie betrieben.



Eine unabhängige Alternative zu den Webgiganten





Seite 2 ► Seite 1 von 3

Nach der erfolgreichen Lancierung von kDrive, kMeet und der Public Cloud (IaaS)vereint Infomaniak sämtliche Online-Produktivitätsanwendungen in der kSuite:- kDrive : Speicherdienst mit Office-Suite, um über eigene Geräte auf eigeneDaten zuzugreifen und Dokumente, Tabellenblätter und Präsentationen im Team zubearbeiten.- kMail : Mail-Service für die Verwaltung von E-Mails, Kontakten und Terminenüber alle Geräte.- kMeet : Videokonferenz-Lösung für Remote-Teamarbeit - so wie im Büro.- kChat (ab dem 4. Quartal 2022 als Beta-Version): Instant Messaging fürUnterhaltungen, Teamkoordinierung, Projektmanagement und Zentralisierung vonKommunikationsprotokollen.- Custom Brand : Option für die individuelle Anpassung aller kSuite-Anwendungenmit eigenem Domainnamen und Markenuniversum (Logo, Farben usw.).Achtung der Privatsphäre, 100% Swiss made und nachhaltig : Diese Werte vonInfomaniak finden sich sowohl in den Garantien von kSuite für Unternehmen alsauch im Geschäftsmodell des Cloud-Anbieters wieder. Um die grösstmöglicheSicherheitsstufe zu gewährleisten, werden Daten permanent auf mehrerenDatenträgern in zwei Rechenzentren von Infomaniak repliziert.Um kSuite zu nutzen, genügt es, die Adresse infomaniak.com/ksuite(https://www.infomaniak.com/de/ksuite) aufzurufen und den Domainnamenauszuwählen, mit dem die kSuite-Anwendungen und die E-Mail-Adressen individuellangepasst werden sollen. Ein spezielles Dashboard ermöglicht, Benutzer,Berechtigungen, den Speicherplatz sowie die URL für den Zugriff auf Anwendungenzu verwalten.Äusserst günstige ethische Collaboration-LösungkSuite umfasst drei Angebote speziell für Unternehmen:- kSuite Standard : 1 Benutzer kostenlos, anschliessend CHF 1.90 je zusätzlichenBenutzer mit 15 GB / Benutzer.- kSuite Pro : CHF 7.90 / Benutzer (-50% im ersten Jahr) mit 3 TB / Benutzer und