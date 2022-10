Die Deutsche Riddle AG übernimmt den U.S. Konkurrenten Qzzr.com

Saarbrücken (ots) - Riddle.com übernimmt Qzzr.com



Die beiden Quiz-Maker schließen sich zusammen, um interaktiven Content noch

besser zu machen - beide zusammen 3,2 Milliarden Views in 2021



Die Quiz-Plattform Qzzr.com (https://www.qzzr.com) wird zukünftig ein Teil der

Riddle Technologies AG. Der Eigentümer des populären Online-Quiz-Makers

Riddle.com (https://www.riddle.com) strebt damit eine Erweiterung des

bestehenden Angebots an. Die Zahlen beider Unternehmen sprechen für sich: Im

Jahr 2021 generierten beide weit über 3 Milliarden beantwortete Fragen. Der

Kaufvertrag wurde am 11.10.2022 unterzeichnet. Im Vordergrund steht nun die

Überführung der Qzzr-Kunden sowie deren Inhalte zu Riddle. Über die Kaufsumme

vereinbarten beide Parteien Stillschweigen.