Elektros sondiert Erweiterung seiner Mietwagenflotte von Luxus-Elektroautos

Nach dem Erhalt der ersten Tesla-Fahrzeuge wird Elektros seine Mietwagenflotte von Luxus-Elektroautos um Marken wie Lucid Air, BMW i4, Porsche Taycan GTS, Rivian R1S und Mercedes-Benz EQB erweitern.

Nachfrage nach Luxusautos und Carsharing in der Rezession

In Südflorida wird sich Elektros bei der Elektroautovermietung zunächst auf die Vermietung von Luxusfahrzeugen und auf Kunden der gehobenen Preisklasse konzentrieren, die wirtschaftliche Einbrüche tendenziell gut meistern und ein stabiles und vorhersehbares Konsumverhalten an den Tag legen.

Zusätzlich wird das Unternehmen auch die Vermietung als Carsharing sondieren. Nachdem immer mehr Fahrer der Gig-Economy höherwertige Mietfahrzeuge für eine kurzfristige Einsätze suchen, könnte es hier zu einem Nachfrageanstieg kommen.

Über Elektros, Inc.

Elektros (OTC PINK:ELEK) ist ein amerikanisches Unternehmen für Elektromobilität, das innovative Transportlösungen für Verbraucher und Unternehmen entwickelt. Die Automobilbranche steht in den nächsten zehn Jahren vor einem existenziellen Umbruch, um CO2-Neutralität zu erreichen. Elektros adressiert diesen Paradigmenwechsel mit Mobilitätstechnologien, die Nachhaltigkeit für ein transformatives Nutzererlebnis unterstützen. Elektros hat sich zum Ziel gesetzt, den Verbrauchern bereits ab 2023 ein überzeugendes und völlig neues Elektrofahrzeug-Erlebnis namens Elektros Sonic zu bieten. https://elek.world/

Twitter: https://twitter.com/elektrosenergy

Facebook: https://www.facebook.com/Elektrosmotors/

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Mitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“, die Informationen über zukünftige Ereignisse und zukünftige finanzielle und betriebliche Leistungen enthalten. Die Wörter „können“, „würden“, „werden“, „erwarten“, „schätzen“, „können“, „glauben“, „potenziell“ und ähnliche Ausdrücke sowie Abwandlungen davon sollen zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind nicht als Garantie für künftige Leistungen oder Ergebnisse zu verstehen und sind nicht notwendigerweise genaue Angaben über den Zeitpunkt oder die Zeit, zu dem/der diese Leistungen oder Ergebnisse erreicht werden. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf Informationen, die zu dem Zeitpunkt, an dem sie gemacht werden, verfügbar sind, und/oder auf der gutgläubigen Einschätzung des Managements zu diesem Zeitpunkt in Bezug auf zukünftige Ereignisse und unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Leistungen oder Ergebnisse erheblich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder angedeutet werden. Wichtige Faktoren, die zu diesen Abweichungen führen können, beinhalten unter anderem: Nachfrageschwankungen nach den Produkten von Elektros, Inc.; die Einführung neuer Produkte; die Fähigkeit des Unternehmens, Kunden- und strategische Geschäftsbeziehungen aufrechtzuerhalten; die Auswirkungen von Wettbewerbsprodukten und -preisen; das Wachstum in den Zielmärkten; die Angemessenheit der Liquidität und Finanzkraft des Unternehmens zur Unterstützung seines Wachstums und andere Informationen, die von Zeit zu Zeit in den bei der United States Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen von Elektros, Inc. aufgeführt werden. Beispiele für solche zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung sind Aussagen über zukünftige Verkäufe, Kosten und Marktakzeptanz von Produkten sowie über behördliche Maßnahmen auf Landes- oder Bundesebene. Eine detailliertere Beschreibung der Risikofaktoren und Ungewissheiten, die Elektros Inc. betreffen, finden Sie in den Unterlagen des Unternehmens bei der Securities and Exchange Commission, die unter www.sec.gov abrufbar sind. Elektros, Inc. verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.