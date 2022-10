Treffen mit Mittelstandsallianz - Abgeordnete fordern schnelle Entlastung des Mittelstands bei Energiepreisen

Berlin (ots) - Die Mittelstandsallianz des BVMW diskutierte jetzt mit

Abgeordneten des Deutschen Bundestags vor dem Hintergrund des Zwischenberichts

der Gaskommission über Herausforderungen in der Energieversorgung. Im Zentrum

des Gedankenaustauschs standen die energiepolitischen Maßnahmen der

Bundesregierung, insbesondere die Gaspreisbremse und das

Energiekostendämpfungsprogramm, sowie mittelfristige Alternativen zum russischen

Gas.



Die wirtschaftliche Lage brachte das Mitglied des Politischen Beirats des BVMW,

Dr. Hans-Peter Friedrich MdB , auf den Punkt: "Angesichts explodierender

Energiepreise, hoher Inflation und einer bevorstehenden Rezession steht der

Mittelstand mit dem Rücken zur Wand. Mit Gaspreisen, die zehnmal so hoch wie in

den USA sind, ist die internationale Wettbewerbsfähigkeit gefährdet. Es droht

eine Insolvenzwelle mit Entlassungen. Der Mittelstand braucht jetzt Entlastung."