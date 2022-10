Deutsche Anleihen drehen in Verlustzone

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben am Dienstag nach anfänglichen Gewinnen bis zum Mittag in die Verlustzone gedreht. Zuletzt fiel der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,29 Prozent auf 136,22 Punkte. Zehnjährige Bundesanleihen rentierten mit 2,32 Prozent und damit etwas unterhalb ihres unlängst erreichten Höchststands seit dem Jahr 2011.

Kursgewinne bescherte am Morgen zunächst ein Zeitungsartikel, wonach die Bank of England ihre seit längerem geplanten Wertpapierverkäufe weiter verschieben könnte. Dies berichtet die britische Wirtschaftszeitung "Financial Times" ("FT") ohne Angabe von Quellen. Die Bank of England bezeichnete den Artikel in einer ersten Reaktion jedoch als "ungenau", was den Markt wiederum belastete.