Der Entrepreneur in Residence als Erfolgsfaktor zur Transformation von Geschäftsmodellen / Excubate hilft Unternehmen den Ansatz maßgeschneidert zu implementieren und schnell Erfolge zu erzielen (FOTO)

Der Entrepreneur in Residence als Erfolgsfaktor zur Transformation von Geschäftsmodellen / Excubate hilft Unternehmen den Ansatz maßgeschneidert zu implementieren und schnell Erfolge zu erzielen

Köln/München (ots) - Das Wichtigste in Kürze:



- Zur Transformation/ Weiterentwicklung des eigenen Geschäftsmodells, haben

Unternehmen in den vergangenen Jahren vielfach Innovationseinheiten gegründet

- Häufig fehlt jedoch der Transfer der Innovations- & Unternehmer-DNA in die

Kernorganisation

- Entrepreneure bringen die notwendigen Eigenschaften und eine relevante

Perspektive ein, die es benötigt, um die digitale Transformation erfolgreich

zu gestalten

- Dazu können Entrepreneure verschiedene Rollen im Unternehmen einnehmen und in

diesen mit ihren Fähigkeiten und der Übernahme unternehmerischer Verantwortung

die Transformation des Unternehmens aktiv mitgestalten

- Excubate hilft Unternehmen den Ansatz für die eigenen Ziele entsprechend zu

gestalten und mit schnellen Erfolgen pragmatisch zu implementieren

- Für mehr Information zum "Corporate Entrepreneur in Residence"-Ansatz haben

wir auf unserer Website (https://eir.excubate.de/) ein Whitepaper für Sie

bereitgestellt



VERÄNDERTE WERTSCHÖPFUNGSMODELLE ALS HERAUSFORDERUNGEN DER DIGITALEN

TRANSFORMATION