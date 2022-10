Das digitale Gesundheits-Startup Feel sichert sich eine Investition von 10 Millionen Pfund, um sein Wachstum im Wellness-Markt fortzusetzen

Dank der schnell wachsenden Produktpalette und der intelligenten digitalen Funktionen hat Feel sich bereits in Großbritannien einen Namen gemacht und ist nun auf dem besten Weg, auch den deutschen und österreichischen Markt zu erobern. Seit der Partnerschaft mit dem britischen Popstar Cheryl und der Investition im Jahr 2021 von ITV AdVentures, dem Media-for-Equity-Venture-Arm des größten kommerziellen Fernsehsenders Großbritanniens, hat Feel nun eine Serie-A-Runde in Höhe von 10 Millionen Pfund unter der Leitung von Velocity Capital Advisors und dem Corporate-Venture-Fonds von BAT, Btomorrow Ventures, erhalten. An der Runde beteiligen sich auch die bestehenden Investoren Fuel Ventures, TMT Investments und ITV AdVentures, dem Medienfond von ITV, sowie sehr vermögende Privatpersonen.

Nach einem beträchtlichen Wachstum in den letzten Jahren ist Feel auf ein Team von 30 Mitarbeitern gewachsen. In den nächsten Monaten wird das Unternehmen sein Angebot an Nahrungsergänzungsmitteln, Beautyprodukten und funktionellen Lebensmitteln erweitern, um neue Märkte zu erschließen und gleichzeitig seinen Nutzern ein neues digitales Erlebnis zu bieten, das auf starken First-Party-Daten und Verbraucherinformationen basiert. Feel plant außerdem, seine Software weiter auszubauen, indem es die eigenen Kundendaten nutzt, um seinem Kundenstamm relevantere Gesundheitsprodukte zu empfehlen.

Boris Hodakel, Gründer und CEO von Feel, sagt: „Ich freue mich sehr, unsere neuen Investoren bei Feel willkommen zu heißen und uns bei unserer Mission unterstützen zu wollen, den Menschen durch hochwertige, wissenschaftlich fundierte und nachhaltige Produkte zu ermöglichen, nicht nur besser auszusehen, sondern sich auch besser zu fühlen. Mit ihrer Investition in das Unternehmen wird unsere Vision unterstützt, bis 2025 eine globale Marke zu werden, mit der Möglichkeit, durch noch nie dagewesene, fein abgestimmte digitale Lösungen für die Konsumenten zu expandieren. Gerade haben wir unsere ersten Produkte in Deutschland und Österreich gelauncht und können es kaum erwarten, dass auch Kunden in anderen Märkten entdecken, was die Produkte von Feel auszeichnen."