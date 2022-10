Kostenexplosion zwingt die Gesellschaft im Bereich Mobilität zum Umdenken (FOTO)

Berlin (ots) - Autodoc-Studie zeigt: Die Inflation hinterlässt auch in dem

beliebten Bereich der (Auto-)Mobilität Spuren. Die Allgemeinheit muss mehr

sparen als in den Jahren zuvor. Besonders betroffen: die jüngere Generation und

Frauen. Durch angepasste Planung muss man aber nicht auf Automobilität

verzichten. Wer auf Do-it-yourself bei der Autoreparatur setzt, findet bei

Online-Plattformen wie Autodoc passende Ersatzteile.



Die aktuelle wirtschaftliche Entwicklung zwingt viele Menschen dazu, in

unterschiedlichen Bereichen ihres Lebens zu sparen. Auch das Thema Mobilität

rückt dabei stärker in den Fokus, denn neben dem Kauf einer Immobilie gehört die

Anschaffung eines Autos zu den größten privaten Investitionen in Deutschland.

Die repräsentative Studie von Autodoc, einem führenden Onlinehändler für

Kfz-Teile und Zubehör in Europa, unter mehr als 1.350 Bundesbürgern zeigt: Über

40 Prozent der Befragten machen bereits Abstriche, wenn es um ihre Mobilität

geht.