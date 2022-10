"Die Stabilisierungsphase von Bitcoin ist eine gute Nachricht für langfristige Bullen", zitiert das Finanznachrichtenportal Barron’s Edward Moya, Analyst beim Broker Oanda.

Die Berichtssaison für das dritte Quartal ist seit dieser Woche voll im Gange. Die Unternehmensgewinne könnten auch einen Einfluss auf digitale Vermögenswerte haben. Schließlich haben Bitcoin und Co. stark korreliert in Zeiten hoher Inflation und steigenden Zinssätzen. Kryptokurse zeigen ähnliche Schwankungsverläufe wie der Dow Jones Industrial Average und der S&P 500. Wobei sich die Korrelation in den vergangenen Wochen etwas abgeschwächt hat.