Nahrungsergänzungsmittel - Absatz leicht rückläufig, Umsatz moderat gestiegen (FOTO)

Berlin (ots) - Vitamin C und Magnesium sind nach wie vor die beliebtesten

Nahrungsergänzungsmittel, obwohl beide weniger gekauft wurden* als noch in den

letzten Jahren. Dafür konnte ein anderer Nährstoff einen beachtlichen Zuwachs

verzeichnen: Vitamin D legte deutlich zu. Diese und weitere aktuelle Zahlen zu

Nahrungsergänzungsmitteln in Deutschland zeigt eine Marktanalyse von Insight

Health, die im Auftrag des Arbeitskreises Nahrungsergänzungsmittel (AK NEM)

durchgeführt wurde.



Wenn Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland zu

Nahrungsergänzungsmitteln greifen, dann sind in erster Linie Vitamine (38,7

Prozent) und Mineralstoffe (31,7 Prozent) gefragt. Das restliche Drittel bilden

sonstige Stoffe wie Omega-3-Fettsäuren, Probiotika oder Pflanzenstoffe.