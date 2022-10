Bahn will strikter gegen Diskriminierung von Sinti und Roma vorgehen

BERLIN (dpa-AFX) - Die Deutsche Bahn will mehr gegen Rassismus und Vorurteile gegen Sinti und Roma tun. Ausgangspunkt waren Berichte über die Diskriminierung von geflüchteten Roma aus der Ukraine im Frühjahr, wie das Unternehmen am Dienstag in Berlin mitteilte. Konkret übernahm die Bahn die Arbeitsdefinition von Antiziganismus der International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA). Damit verbunden sind zum Beispiel Bildungsangebote für Bahnbeschäftigte über die vielen Formen der Diskriminierung von Sinti und Roma.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer