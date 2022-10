Hybrides Arbeiten Zukunft der Arbeit oder schon wieder ein Auslaufmodell? (FOTO)

Dortmund (ots) - Menschen, die komplett im Homeoffice arbeiten, fühlen sich

ausgeglichener, zufriedener und produktiver als hybride ArbeiterInnen. Das ist

das Ergebnis einer YouGov-Umfrage, die Enreach in Auftrag gegeben hat. Sind

hybride Modelle nur ein Zwischenschritt auf dem Weg zu komplett digitaler

(Zusammen-)Arbeit?



Die Pandemie hat das Verständnis vom Arbeitsplatz im Bürobereich komplett

verändert. Jetzt wird darüber diskutiert, wie sich der Arbeitsplatz der Zukunft

gestalten lässt: Die Planungen in Unternehmen reichen von komplett

ortsunabhängiger Arbeit bis hin zu einer Rückkehr zur Präsenzpflicht. Was denken

die Menschen, die in den vergangenen Jahren umfangreiche Erfahrungen mit der

Arbeit im Homeoffice gesammelt haben? Um dieser Frage auf den Grund zu gehen,

hat Enreach, einer der führenden europäischen Anbieter von

Unified-Communications- und Cloud-Contact-Center-Lösungen, in Zusammenarbeit mit

dem Markt- und Meinungsforschungsinstitut YouGov mehr als 2.000 Menschen zu

ihrem Verhalten und ihrer Stimmungslage bei der Arbeit von zu Hause gegenüber

der Arbeit im Büro befragt.